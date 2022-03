"Takeshi's Castle" auf Amazon Prime: Comeback der Kult-Show

Comeback von "Takeshi's Castle"

Fans eben dieser Shows dürfen sich freuen, denn nun geht es dank modernem Streaming wieder zurück zu den Wurzeln: Wie "DWDL" berichtet, hat Amazon Prime Video angekündigt, eine Neuauflage von "Takeshi's Castle" zu produzieren. Erscheinen soll das Spektakel 2023 – und zwar weltweit.

"Diese ikonische japanische Serie fasziniert Menschen auf der ganzen Welt und überwindet Sprachen und kulturelle Barrieren. Wir hoffen, dass Kunden jeden Alters dies tun werden“, so Taka Hayakawa, Leiter von Japan Originals bei Prime Video, in einem offiziellen Statement. Man setzt damit zwar auf den Retro-Trend, aber passt die Show auch der modernen Zeit an, was bedeutet: noch mehr, noch größer, noch verrückter! "Es wird viele neue Tricks von größerer Dimension geben", verspricht Hayakawa.

Und Erika North, Leiterin Originals bei Prime Video für Asien-Pazifik, fügt hinzu: "Dieses Fernsehereignis, das man gesehen haben muss, wird mit Sicherheit die Fantasie einer neuen Generation von Zuschauern anregen und die ursprünglichen Fans der Show begeistern, wenn wir 2023 in über 240 Ländern und Gebieten auf Prime Video starten.“

Wie viele Folgen das neue "Takeshi's Castle" umfassen wird, wurde aber noch nicht bekanntgegeben. Wir sind gespannt und halten euch wie immer auf dem Laufenden!