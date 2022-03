"Love is Blind": So geht es den Paaren aus Staffel 2 heute

Am 18. Februar ist nach zweijähriger Pause die zweite Staffel der Datingshow "Love is Blind" auf Netflix gestartet. Dabei suchen die KandidatInnen nach der großen Liebe, die sie am Ende der Reality-Serie sogar heiraten. Das Experiment feierte genauso wie in der ersten Staffel natürlich nicht bei allen Teilnehmenden Erfolge.

Wir verraten, wie es den Paaren – und Singles – heute geht.