Würdet ihr eine Totenhand ergreifen, die sich euch aus dem Jenseits entgegenstreckt? Wenn diese Hand nur aus Gips ist, scheint die Gefahr nicht allzu groß zu sein, doch davon sollte man sich nicht täuschen lassen.

Immerhin kommt hier eine neue Produktion aus jenem A24-Studio auf uns zu, dem wir bereits moderne Horror-Klassiker wie "Hereditary", "Midsommar", "X" oder "Lamb" verdanken. In "Talk To Me" läuft eine Seance aus dem Ruder und die Toten scheinen sich wieder unter die Lebenden zu mischen, was fatale Konsequenzen nach sich zieht.

Doch seht am besten selber, was da im Trailer so abläuft, wenn ihr euch traut: