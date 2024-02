Buchverfilmung mit Stars

In der Besetzung ist mit Jacob Batalon sogar ein Marvel-Star vorhanden (er spielt Spider-Mans Kumpel Ned), in weiteren Rollen bekommen wir Avantika aus "Mean Girls", Larsen Thompson, Harriet Slater und Humberly González zu sehen. Die Story basiert auf dem Roman "Horrorscope" von Nicholas Adams.