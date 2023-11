Vom Teddybär bedroht

Nachdem Jessica in das Haus ihrer Kindheit zurückgekehrt ist, findet sie unter all den Erinnerungsstücken auch den alten Teddy, mit dem sie einst gespielt hat. Nun entwickelt jedoch ihre Stieftochter Alice eine unerklärliche Bindung an das Stofftier.

Sie betrachtet den Teddy als ihren imaginären Freund und legt ein immer seltsameres Verhalten an den Tag – auch ihr Spielverhalten ändert sich drastisch und es kann schon mal Blut fließen. Jessica wird schließlich klar, dass der kleine Bär ein großes Problem darstellt, das sie alle auslöschen könnte.