Unter dem Motto "Taste the Moment – Taste the Story." verwandelt Tasting Movies ikonische und begeisternde Filme in kulinarische Reisen. Für jede Vorstellung wird ein mehrgängiges Menü entwickelt, das auf die Handlung, Charaktere und Schlüsselmomente eines Films abgestimmt ist und synchron serviert wird. So werden Geschichten nicht nur sichtbar, sondern schmeckbar.

Zum Start entführt Tasting Movies sein Publikum nach Paris, in eine Welt voller Aromen, Kreativität und großer Träume. Der Film "Ratatouille" erzählt von dem Wunsch, mehr zu sein als das, was andere in einem sehen. Von der Kraft der Leidenschaft. Und von der Überzeugung, dass gutes Essen mehr ist als reine Nahrungsaufnahme. Denn genau darin liegt die Idee dieses Abends: Dass Genuss Geschichten erzählt. Dass ein Gericht Erinnerungen wecken kann. Und dass große Momente oft dort entstehen, wo niemand sie erwartet.

Historische Kulisse im ikonischen Hotel Stefanie

Seine Wien-Premiere feiert Tasting Movies im traditionsreichen Hotel Stefanie, dem ältesten Hotel Wiens. Seit über 400 Jahren empfängt das Haus Gäste aus aller Welt und verbindet imperiale Substanz mit inspirierender Gastfreundschaft. Damit wird ein Ort, der seit Jahrhunderten Geschichte und Geschichten beherbergt, zur Projektionsfläche für eine neue Facette der Wiener Erlebnis- und Genusskultur.

Weitere Informationen auf hotelstefanie.wien und tastingmovies.at sowie Instagram und Tiktok