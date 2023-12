"Der Abschied von Göttingen ist nicht einfach"

Schauspielerin Maria Furtwängler sagt laut Mitteilung über die Veränderung für ihre Figur: "Charlotte Lindholm bricht einmal mehr auf zu neuen Ufern und bleibt eine rastlose Ermittlerin, die es nicht lange an einem Ort hält." Der Abschied von Göttingen sei nicht einfach, so Furtwängler weiter, "die Zusammenarbeit mit Florence Kasumba und dem Team hat mir sehr viel bedeutet. Nun also wieder solo - ich bin gespannt, was Charlotte Lindholm auf ihrem Weg noch erlebt."

Florence Kasumba erklärte, ihre Rolle als Anaïs Schmitz sei für sie "eine interessante Herausforderung" gewesen "und ich mochte es sehr, die Figur zu entwickeln und zu spielen". Sie freue sich, auch mit Wotan Wilke Möhring als Kommissar und Anaïs Schmitz als Ko-Ermittlerin eine neue Kriminalgeschichte des "Tatorts" zu erzählen. Die Schauspielerin fügte hinzu: "Jetzt blicke ich auf neue, spannende Projekte und danke dem Team Göttingen für die Zeit beim 'Tatort' in den letzten Jahren."

Überraschend kommt Charlotte Lindholms Rückkehr nach Hannover unterdessen nicht: Als sie nach ihrem misslungenen Einsatz in "Der Fall Holdt" (2017) nach Göttingen strafversetzt wurde, sei "die zeitliche Befristung mitgedacht" gewesen, heißt es vom Sender. Ihre Zeit dort werde mit einem großen Finale enden.