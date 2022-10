"Tatort: Königinnen": Veronica Ferres im neuen München-Krimi

Veronica Ferres' fünfter "Tatort"-Einsatz, Fiereks zweiter

Für die vielfach ausgezeichnete Schauspielerin Veronica Ferres ist es der dritte gemeinsame Fall mit Batic und Leitmayr. Gemeinsam zu sehen waren sie schon in "Tatort: Alles Palermo" (1993) und "Tatort: ... und die Musi spielt dazu" (1994). In ihrem ersten Sonntagskrimi stand Ferres mit Helmut Fischer (1926-1997) als Kriminalhauptkommissar Ludwig Lenz für den Münchner "Tatort: Schicki-Micki" (1985) vor der Kamera. Es folgte der "Tatort: Blutspur" (1989) mit Götz George (1938-2016) als Kultkommissar Horst Schimanski in Duisburg.

Und auch mit Episodenkollege Wolfgang Fierek drehte Ferres schon. In der TV-Serie "Ein Bayer auf Rügen" (1993), in der er die Titelrolle verkörperte, war sie 13 Folgen lang als Anni zu sehen. Apropos Titelrolle und Produktkönige, Fierek spielte vor vielen Jahren selbst einen Produktkönig in der TV-Serie "Der Schwammerlkönig" (1988) - sein ebenfalls landwirtschaftlich inspirierter Song "Resi, I hol di mit mei'm Traktor ab" (1985) war da längst ein Gassenhauer. Abgesehen davon ist auch Fierek kein unbekannter für Nemec und Wachtveitl, denn für den "Tatort: Totentanz" (2002) standen diese drei ebenfalls schon gemeinsam vor der Kamera.

Die Ausstrahlung des neuen Krimis "Tatort: Königinnen", der derzeit in München und Umgebung gedreht wird, ist für 2023 geplant.