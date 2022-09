Rekord für die Münsteraner im Jubiläumsjahr - neuer Fall schon abgedreht

Im Jubiläumsjahr liefen bereits zwei Filme der Quoten-Zugpferde der ARD. Der Film "Des Teufels langer Atem" holte mit 41 Prozent den höchsten Marktanteil eines "Tatorts" seit 1992.

Schon abgedreht ist Fall Nummer 42. "Ein Freund, ein guter Freund" soll am 13. November im Ersten laufen. Einen Starttermin für "MagicMom" gibt es noch nicht. Die Dreharbeiten in Münster, Köln und Umgebung sollen aber planmäßig am 7. Oktober 2022 abgeschlossen sein.