Nach vielen Wochen Sommerpause startet am Sonntag (15. September) um 20:15 Uhr im Ersten die neue Sonntagskrimisaison. Die ersten sieben Termine stehen schon fest - und versprechen einiges an Abschiedsschmerz, einen kleine Programmverschiebung, zwei Doppelrollen sowie einen 80. Fall. Das erwartet die Fans des Kultkrimiformats an den kommenden Wochenenden.

15. September: "Tatort: Die Mutter", Wien Die erste Erstausstrahlung nach der Sommerpause kommt aus Österreich. Im Krimi "Tatort: Deine Mutter" ermitteln die Wiener Moritz Eisner (Harald Krassnitzer, 63) und Bibi Fellner (Adele Neuhauser, 65) im Rap-Milieu. Ein Rapper will das Label seines Förderers und Produzenten verlassen, um zu einem größeren Label zu wechseln. Doch dann wird der junge Musiker nach einem Konzert nahe der Studiotür seines bisherigen Labels tot aufgefunden. Da der Tote und sein Produzent zuvor offiziell einen Beef hatten, steht der erste Verdächtige schnell fest. Doch der beteuert seine Unschuld und dass der Konflikt nur ein Fake war. Im Laufe der Ermittlungen tauchen tatsächlich immer mehr Verdächtige auf. Im Cast unter anderem: Zwei echte Rapper sowie Roland Koch (65, Ex-Bodensee-"Tatort"-Ermittler) und Hary Prinz (59, "Steirerkrimis").

22. September: "Tatort: Ad Acta", Schwarzwald Weiter geht es mit den Schwarzwaldermittlern Franziska Tobler (Eva Löbau, 52) und Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner, 55) und einer kleinen Besonderheit: Wegen den Landtagswahlen in Brandenburg verschiebt sich der Krimistart laut Programmplanung um fünf Minuten auf 20:20 Uhr. Inhaltlich geht es um eine Anwaltskanzlei, die erfolgreich eher zwielichtige Mandanten vertritt. Als ein junger Anwalt der Kanzlei erschossen wird, mauert der Chef, der zugleich der Stiefvater des Toten ist. Er beruft sich auf seine anwaltliche Schweigepflicht und gewehrt keinen Einblick in die Unterlagen seiner Mandanten. Die Kommissare binden auch Toblers Vater in die Ermittlungen ein, denn der ehemalige Polizist hatte früher mit den Fällen des Kanzleigründers zu tun. Im Cast unter anderem: August Zirner (68, Titelrolle in "Tatort: Der Fremdwohner") und Sammy Scheuritzel (26, Killer in "Tatort: Schau mich an").

29. September: "Tatort: Es grünt so grün, wenn Frankfurts Berge blüh'n", Frankfurt/Main Ein letztes Mal gehen Anna Janneke und Paul Brix auf Verbrecherjagd. Nach zehn Jahren und 19. Fällen beim Frankfurter "Tatort" machen Margarita Broich (64) und Wolfram Koch (62) mit dieser Folge nun Schluss mit ihren beliebten Rollen. Im Krimi erschlägt ein psychisch und familiär angeschlagener Psychologe und Opferbetreuer der Frankfurter Polizei eine Ordnungsbeamtin. Durch ein Missverständnis wird ausgerechnet er zum Opferberater der Angehörigen. So begleitet er Janneke und Brix ungewollt bei den Ermittlungen zu diesem Mordfall. Als eine Rotlichtgröße den Opferbetreuer dann noch wegen dessen Spielschulden erpresst, eskaliert die Lage. Im Cast unter anderem: Matthias Brandt (62, Ex-Kommissar Hanns von Meuffels im München-"Polizeiruf") und Franziska Brandmeier (31, "Ein Hauch von Amerika").

6. Oktober: "Tatort: Trotzdem", Franken Und auch im darauffolgenden Sonntagskrimi steht ein Abschied an. Zum letzten Mal ermitteln Felix Voss (Fabian Hinrichs, geb. 1974) und Wanda Goldwasser (Eli Wasserscheid, 45) zusammen mit Kommissarin Paula Ringelhahn (Dagmar Manzel, 66). Die Berliner Schauspielerin steigt nach zehn Frankenkrimis seit 2015 aus. Im Krimi nimmt sich erst ein von seiner Familie für unschuldig gehaltener junger Häftling das Leben. Kurz darauf kommt es zu einem weiteren Todesfall in einer anderen Familie. "Wie in einem teuflischen Dominospiel überschlagen sich die Ereignisse in Nürnberg - an dessen Ende stehen sich zwei Familien, vereint in Trauer und Verlust, getrennt durch Wut und Schuld gegenüber", schreibt er Sender fast schon poetisch über diesen Fall. Im Cast unter anderem: Fritz Karl (56, "Führer und Verführer"), Mercedes Müller (27, "Bonn", "Oktoberfest 1900", "Tschick") und Florian Karlheim (47, "München 7"-Kultpolizist).

13. Oktober: "Polizeiruf 110: Wasserwege", Brandenburg/Polen Nach einem Monat steht dann auch endlich der erste "Polizeiruf 110" der Saison auf dem Programm. Diesmal sind Vincent Ross (Andre Kaczmarczyk, 38) und Karl Rogov (Frank Leo Schröder, 63) die beiden Hauptermittler. In der Nähe von Eberswalde wird am Ufer des Finowkanals eine polnische Studentin der Hochschule für Nachhaltige Entwicklung tot in einem Kanu aufgefunden. Sie arbeitet an ihrer Masterarbeit über die Nutzung der Wasserstraßen und den Eberswalder Hafen. Die Kommissare ermitteln entlang der alten Wasserstraße in einem Schiffshebewerk, in besagtem Hafen und in einem Kanuclub. In Letzterem hatte am Abend zuvor ein Professor der Hochschule mit Studentinnen und Studenten seinen Geburtstag gefeiert - das spätere Opfer war auch dabei. Als Rogov und Ross das Handy der Toten auswerten, stoßen sie auf eine ernstzunehmende Spur. Im Cast unter anderem: Wanja Mues (50, seit zehn Jahren Privatermittler in "Ein Fall für zwei").

20. Oktober: "Tatort: Murot und das 1000-jährige Reich", Wiesbaden Ungewöhnlich wird es wieder im Hessenkrimi, denn Ulrich Tukur (67) und Barbara Philipp (58) sind diesmal nicht nur als Kommissar Felix Murot und dessen Assistentin Magda Wächter zu sehen. Sie spielen Doppelrollen. In der Gegenwart-Erzählebene erwarten die beiden am Frankfurter Flughafen die Ankunft eines gesuchten Kriegsverbrechers aus Südamerika, dem in Deutschland der Prozess gemacht werden soll. Vor 30 Jahren war er Tukur schon mal entkommen. Ein zweiter Erzählstrang spielt im Jahr 1944. Hier ist Ulrich Tukur als Kommissar Rother zu sehen. Zusammen mit dem Kriegsverbrecher aus dem Gegenwartsstrang ist er mit Mordermittlungen in einem kleinen Dorf betraut. Im Cast unter anderem: Christiane Hörbigers (1983-2022) Neffe Cornelius Obonya (55, "The New Look") und die vielfach ausgezeichnete Berliner Schauspielerin Imogen Kogge (67).

27. Oktober: "Tatort: Dein gutes Recht", Ludwigshafen Für die dienstälteste "Tatort"-Ermittlerin Lena Odenthal steht der 80. Fall an. Seit 1989 ist Ulrike Folkerts (63) in dieser Rolle zu sehen. Seit 2014 ist Lisa Bitter (40) als Kommissarin Johanna Stern mit an Bord. Wie im Schwarzwaldkrimi "Tatort: Ad Acta" (22. September) wird auch hier ein Jurist in der Kanzlei eines Familienmitglieds erschossen. Das Opfer ist der Ehemann der knallharten Anwältin, die vorwiegend für Arbeitgeber tätig ist und in deren Interesse alle Spielräume des Rechtssystems ausnutzt. In einem aktuellen Fall untergräbt sie massiv die Glaubwürdigkeit einer gekündigten Callcenter-Mitarbeiterin, die auch noch das Sorgerecht für ihren Sohn zu verlieren droht. Kurzum: Die ehrgeizige Anwältin hat mehr Feinde als ihr lieb ist - und ist offenbar auf ernstzunehmende Gegner getroffen. Im Cast unter anderem: Sandra Borgmann (50 "Der König von Palma").