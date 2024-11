Im neuen "Tatort: Siebte Etage" (24. November, 20:15 Uhr im Ersten) ermitteln Freddy Schenk (Dietmar Bär, 63) und Max Ballauf (Klaus J. Behrendt, 64) in einem Eroscenter in Köln. Der Schauplatz ist die siebte Etage des Bordells, auf der neben Zimmern für die Prostituierten auch ein Friseursalon und ein Nagelstudio sind. Und der "Tatort" ist realistischer als gedacht: Die Dreharbeiten fanden tatsächlich in einem Kölner Eroscenter statt. Während auf einer Etage das Filmteam zugange war, lief auf den anderen der Betrieb ganz normal weiter.

So ist es auch im Film: Die Kommissare ermitteln, um sie herum gehen die Freier ein und aus. Eine spannende Parallele zur Realität am Set, wie Regisseur Hüseyin Tabak (43) dem Sender verrät. "Tatsächlich wurden alle Szenen, die in einem 'Laufhaus' spielen sollen, auch in einem echten 'Laufhaus' gedreht. Das sind dann zwei Drittel der Drehzeit unseres 'Tatorts' gewesen. Und ja, in den ersten drei Etagen liefen noch die Arbeiten der Damen weiter, während wir im obersten Stockwerk gedreht haben." Im Treppenhaus sei man sogar immer wieder Freiern begegnet, die sich an dem Kamerateam nicht gestört hätten.