Tatum und Theron werden nicht nur als Schauspieler auftreten, sondern stehen auch als Produzenten hinter dem Projekt. Theron wirkt an der Produktion über ihre Firma Secret Menu mit, Tatum über seine Produktionsfirma Free Association. Auch Jonathan Levine (49) zählt zu den Produzenten und übernimmt die Regie. Das Drehbuch verfasst Meghan Malloy. Aktuell soll sich das Projekt in einer "frühen Entwicklungsphase" befinden, wie "Deadline" von Insidern erfahren haben will .

Die aktuellen Projekte der Filmstars

Noch in diesem Jahr startet ein weiterer Film mit Channing Tatum in der Hauptrolle: Die Krimikomödie "Roofman" kommt am 10. Oktober in die US-Kinos. Tatum spielt darin Jeffrey Manchester, einen ehemaligen Ranger der US-Armee, der durch Dächer in Fast-Food-Restaurants einbricht und im Gefängnis landet. Nach seinem Ausbruch lebt er monatelang in einem Spielzeuggeschäft und schmiedet neue Pläne. Als er sich in die geschiedene Mutter Leigh (Kirsten Dunst, 43) verliebt, droht sein Doppelleben aufzufliegen.

Daneben ist Tatum für den fünften Teil der "Avengers"-Reihe gesetzt: "Avengers: Doomsday" soll 2027 erscheinen. Charlize Theron ist seit Juli in der Fortsetzung des Netflix-Actionfilms "The Old Guard" zu sehen. Sie übernimmt erneut die Rolle der Anführerin Andy (Andromache of Scythia) und ist als Mitproduzentin beteiligt. Im Juli 2026 soll zudem Christopher Nolans (55) Film "The Odyssey" starten, in dem sie die Zauberin Circe spielt.