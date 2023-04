"Tender Hearts"-Trailer: Sky-Serie mit Liebesroboter

Eine Singlefrau geht in der nahen Zukunft eine Beziehung mit einem menschenähnlichen Roboter ein. Diese Prämisse erinnert stark an "Ich bin dein Mensch", Deutschlands Oscar-Beitrag von 2021. Doch die neue Sky-Serie "Tender Hearts" nähert sich dem Thema in Form einer Liebeskomödie. Die nächste deutsche Serieneigenproduktion startet am 6. April.

Hier ist der Trailer dazu: