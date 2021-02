Florence Pugh aus "Midsommar" wird zum Killer-Sex-Roboter

Wenn ein Star vom Format einer Florence Pugh eine neue Rolle annimmt, sind die Erwartungen des Publikums immer besonders hoch. Bereits 2016 ist sie in "Lady Macbeth" als vielversprechendes junges Talent aufgefallen. Für "Little Women" hat sie 2020 dann eine Oscar-Nominierung eingeheimst, obwohl sie eher für "Midsommar" eine verdient hätte, weil sie in Ari Asters Skandinavien-Horror emotional bis an die Grenze und darüber hinaus gegangen ist. Aber auch im Superhelden-Genre fühlt sie sich daheim, wie man noch heuer bei ihrem Auftritt an Scarlett Johanssons Seite in "Black Widow" sehen wird.