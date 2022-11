Wie hat das Publikum auf den Film reagiert?

Das Horror-Sequel von Damien Leone feierte seine Weltpremiere beim heurigen FrightFest in London und wurde nach dem sensationellen Box-Office-Erfolg in den USA zum Hype, der in den letzten Wochen um die ganze Welt schwappte. Kein Wunder, denn in den amerikanischen Kinos sollen reihenweise ZuschauerInnen in Ohnmacht gefallen sein oder sich in die Popcorn-Tüte übergeben haben.

Das Werk kommt nun in der ungeschnittenen US-Kinofassung und natürlich mit der Altersfreigabe FSK 18, die wohl wenige Horrorfilme so sehr verdient haben die dieser hier, auch zu uns. Ihr könnt euch somit auf einen Psychoterror der besonderen Art gefasst machen und solltet vorsichtshalber die Kotztüten nicht vergessen.

"Terrifier 2" startet ab 8. Dezember in ausgewählten Kinos. Der Film läuft zum Beispiel in der Reihe Late Night Thrills im Filmcasino.