"Terrifier 3": Das wissen wir über das Horror-Sequel

Was macht die "Terrifier"-Reihe zu solch einem Low-Budget-Phänomen? Teil 2 feierte seine Weltpremiere beim heurigen FrightFest in London und wurde nach dem sensationellen Box-Office-Erfolg in den USA zum Hype, der in den letzten Wochen um die ganze Welt schwappte. Kein Wunder, denn in den amerikanischen Kinos sollen reihenweise Zuschauer:innen in Ohnmacht gefallen sein oder sich in die Popcorn-Tüte übergeben haben.

Ein Film, der solch starke Reaktionen beim Publikum hervorrufen kann, hat definitiv eine Fortsetzung verdient. Wie "Deadline" berichtet, ist "Terrifier 3" schon in Planung.