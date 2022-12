Welche Kinderbuch-Figuren werden noch zu bösen Wesen?

Kinderbuch-Figuren, die ihre dunkelsten Seiten zeigen, sind derzeit in der Filmbranche sehr angesagt: Der putzige Honig-Liebhaber Winnie Puhh ist zum brutalen Killer mutiert, das harmlose Rehkitz Bambi wird in absehbarer Zeit eine ähnliche Wandlung vollziehen und auch Nimmerland-Bewohner Peter Pan wird durch seine Grausamkeit im geplanten "Peter Pan: Neverland Nightmare" wohl sogar Captain Hook in den Schatten stellen.

"The Mean One" erlebt am 9. Dezember in ausgewählten US-Kinos seinen Start. Wo und in welcher Form die Slasher-Komödie bei uns zu sehen sein wird, ist noch nicht bekannt.