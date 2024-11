Höllische Aussichten für Teil 4

Sienna machte deutlich, dass sie alles daransetzen will, um Gabbie wiederzufinden. Somit liegt die Vermutung nahe, dass ein vierter Teil dann direkt in der Hölle spielen könnte. In einer letzten Szene, die Art bei einer Busfahrt zeigte, las ja der weibliche Fahrgast ein Buch mit dem Titel "The 9th Circle". Das was als deutliche Anspielung auf Dantes Inferno zu verstehen, wo sich im neunten Kreis der Hölle Satan persönlich aufhält. Leone verlegt somit seinen "Terrifier 4" höchstwahrscheinlich in die Unterwelt und lässt womöglich auch den Teufel in Erscheinung treten. Falls er seinen Arbeitsrhythmus beibehält, können wir wohl schon 2025 wieder zu Halloween mit einem Kinostart rechnen.