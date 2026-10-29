Grusel-Albtraum? Wir zeigen dir die 9 schlechtesten Horrorfilme aller Zeiten nach IMDb-Bewertungen.

Du bist ein wahrer Horrorfilm-Fan? Du liebst das Adrenalin, den Nervenkitzel, das Herzklopfen, das dir ein guter Horrorfilm verschaffen kann? Leider geht dieses Konzept bei einigen Horror-Streifen nicht ganz auf. Von den Tiefen des IMDB-Rankings steigen diese 10 Horrorfilme wie Geister aus der Gruft empor, um uns daran zu erinnern, dass nicht jeder Horrorfilm ein Klassiker ist. Vielleicht findest du aber trotzdem Spaß daran ...

Troll 2 (1990) Ohne Zweifel einer der Filme, bei denen der Name irreführend ist. Hier geht es nicht um Trolle, sondern um Goblins. Ein Film, der so schlecht ist, dass er mancherorts kultisch verehrt wird. „Troll 2“ kann man zurzeit nirgendwo streamen.

Birdemic: Shock and Terror (2008) Vögel als tödliche Waffe? Klingt nach einer verrückten Idee, aber in diesem Fall wird sie auf absurde Weise umgesetzt. Billige CGI-Effekte und haarsträubende Handlung machen diesen Film zu einem echten Lachkrampf. „Birdemic: Shock and Terror“ kann zurzeit nirgendwo gestreamt werden.

The Last Sharknado (2018) Wenn Hai-Tornados nicht mehr witzig sind, dann kommt dieser Film ins Spiel. Eine endlose Kette von trashigen Effekten und unglaublich schlechter Logik - kein Wunder, dass die Reihe hier enden musste. „The Last Sharknado“ ist im Abo von „Home of Horror“ auf Prime Video enthalten. Hier geht's direkt zu „The Last Sharknado“!

Manos: The Hands of Fate (1966) Ein Klassiker des schlechten Geschmacks. Von der gruseligen Handlung bis hin zu den miserablen Schauspielerleistungen - dieser Film ist ein Paradebeispiel für schlechtes Filmemachen. „Manos: The Hands of Fate“ kann man sich kostenlos auf Plex und im Abo auf Cultpix und Filmbox+ anschauen. Hier geht's direkt z u„Manos: The Hands of Fate“!

The Amazing Bulk (2012) Eine Animation, die aussieht, als wäre sie in einer Garage gemacht worden. Schlechte Animation, schlechte Handlung – alles, was schiefgehen konnte, ging schief. „The Amazing Bulk“ kann man sich kostenlos auf Plex ansehen. Hier geht's direkt zu „The Amazing Bulk“!

Plan 9 from Outer Space (1959) Ed Woods Meisterwerk des Trash-Films. Außerirdische, die die Toten auferstehen lassen? Klingt nach einer genialen Idee, die in einer Katastrophe endet. Dieses Werk hat es immerhin geschafft, Kultstatus zu erlangen. „Plan 9 from Outer Space“ kann man sich im Abo von Mubi, Filmbox+ und kostenlos auf Cultpix ansehen. Hier geht's direkt zu „Plan 9 from Outer Space“!

Troll (1986) Hier geht es tatsächlich um Trolle, aber das macht den Film nicht besser. Schlechte Spezialeffekte und eine dümmliche Handlung machen diesen Film zu einem Erlebnis, das man besser ausgelassen hätte. „Troll“ kann man sich auf Apple TV+ ausleihen und kaufen. Hier geht's direkt zu „Troll“!

The Human Centipede (2009) Ein Film, der nicht nur schlecht ist, sondern auch verstörend. Die Idee eines menschlichen Tausendfüßlers ist so bizarr, dass man sich fragt, wie jemand auf so etwas kommen konnte. „The Human Centipede“ kann man sich im Abo von „Home of Horror“ auf Prime Video ansehen. Hier geht's direkt zu „The Human Centipede“!



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