Neues "Texas Chainsaw Massacre" über alten Leatherface

Auch Serien-Killer werden älter, da hilft kein Griff zur Kettensäge und kein noch so großes Blutvergießen. Einer der unheimlichsten Vertreter dieses Film-Genres ist zweifellos Leatherface, der Riese mit einer Maske aus Menschenhaut, dessen unvergesslicher erster Auftritt bereits 1974 in Tobe Hoopers Kult-Klassiker "The Texas Chainsaw Massacre" stattfand.

Danach folgten etliche Remakes, Reboots und Sequels. Dabei erhielt der ikonische Bösewicht 2013 sogar Gelegenheit, seine Säge in 3D zu schwingen, und 2017 wurde mit "Leatherface" seine Origin-Story erzählt.