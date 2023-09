Auftakt einer neuen Horror-Reihe?

Nachdem Unruhen am Black Friday in einer Tragödie enden, terrorisiert ein mysteriöser, vom Thanksgiving-Fest inspirierter Killer die Einwohner von Plymouth in Massachusetts – der Geburtsstätte des berüchtigten Feiertags.

Eli Roth schrieb auch gemeinsam mit Jeff Rendell ("Cabin Fever") das Drehbuch. Zum Cast gehören Patrick Dempsey ("Grey’s Anatomy", "Bridget Jones’s Baby") und Addison Rae ("Einer wie keiner"). In weiteren Rollen zu sehen sind Milo Manheim ("Zombies"), Rick Hoffman ("Suits", "Hostel 2") und Gina Gershon ("Bound – Gefesselt", "Im Körper des Feindes").

Immerhin haben es schon wesentlich früher zwei andere der Fake-Trailer geschafft, zu echten Filmen zu werden: Erst "Machete", danach "Hobo With A Shotgun".

Ob "Thanksgiving" das Zeug dazu hat, ein neues Franchise im Stil von "Halloween" ins Leben zu rufen, muss sich erst zeigen. Bei diesem Regisseur und der ungewöhnlichen Entstehungsgeschichte wäre es durchaus wünschenswert. Dass Tarantino selbst ein Sequel drehen könnte, ist aber ziemlich unwahrscheinlich, da er dann wohl längst im verdienten Regie-Ruhestand sein wird.