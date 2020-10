"The 355"-Trailer: Frauenpower statt Gentleman-Spion

Die Mission führt die Agentinnen zu spektakulären Einsätzen nach Paris, Marokko und Shanghai und kann auch sonst mit den männlichen Kollegen von Bond über Hunt bis Bourne mithalten. Das Drehbuch stammt von Theresa Rebeck und Simon Kinberg, der auch gleich im Regiesessel Platz genommen hat. Kinberg ist vor allem für seine Drehbücher zu den "X-Men"-Filmen von 20th Century Fox bekannt. Als Regisseur hat er bisher noch kein Meisterwerk abgeliefert: Sein Regiedebüt ist der Film "X-Men: Dark Phoenix", der sowohl bei den Fans als auch an den Kinokassen floppte. Es bleibt zu hoffen, dass Kinberg dazugelernt hat und seiner zweiten Regiearbeit dieses Schicksal erspart bleibt.

"The 355" soll in den USA nach aktuellem Stand am 15. Januar 2021 in die Kinos kommen. Ein Starttermin in den heimischen Kinos ist noch nicht bekannt.