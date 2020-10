James Bond-Kinostart auf April 2021 verschoben

Titelsong von Billie Eilish

Erst vor wenigen Wochen war eine zweite PR-Offensive für den Film mit neuen Plakaten, einem neuen Trailer und einer Podcast-Reihe gestartet. Am Donnerstag war das Musikvideo zum Titelsong "No Time To Die" von Popstar Billie Eilish veröffentlicht worden. "Wir verstehen, dass die Verschiebung für unsere Fans enttäuschend ist", hieß es in der Mitteilung von Wilson und Broccoli, "aber wir freuen uns nun darauf, "No Time To Die" im nächsten Jahr zu teilen."