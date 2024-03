Neue Reality-Show "The 50" auf Amazon Prime startet heute

Die neue Reality-Show "The 50" von Amazon Prime startet am 11. März. Auf einem abgelegenen Schloss kämpfen 50 deutsche Reality-TV-Stars in 14 Episoden um den Jackpot - der an einen Follower oder eine Followerin geht. Auch Kate Merlan (37) will sich das Preisgeld sichern. Der Reality-Star hat schon bei vielen Formaten mitgemacht und ist in der Reality-TV-Szene ein bekanntes Gesicht. "Jeder Reality-Fan kommt bei 'The 50' auf seine Kosten", verspricht die 37-Jährige im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news. "Die Spiele waren wirklich sehr krass, ich hatte sogar Albträume davon."