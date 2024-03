In der Welt der Reality-TV-Shows sind Dramen und Konflikte oft ein wichtiger Bestandteil, der Zuschauer:innen fesselt. Doch manchmal werden die Grenzen des Akzeptablen überschritten: Man erinnert sich zum Beispiel an die Auseinandersetzung zwischen Gigi Birofio, Walentina Doronina und Can Kaplan. Jetzt soll es bei der neuen Prime-Show "The 50" zu Handgreiflichkeiten gekommen sein – ausgehend von Christina Dimitriou.