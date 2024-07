Doch es gibt einige Gründe, die für eine Fortsetzung sprechen würden: Spätestens ab dem großartigen Lichtschwerer-Duell in Folge 5 waren auch Skeptiker voll von den Qualitäten überzeugt, und als sich dann eine dunkle Romanze zwischen Osha und Qimir aka. The Stranger ( Manny Jacinto ) anzubahnen schien, waren Fans überhaupt nicht mehr zu halten und forderten vehement , dass Staffel 2 umgesetzt wird.

Nun wissen wir also, wie die erste Staffel der "Star Wars"-Serie "The Acolyte" zu Ende gegangen ist. Doch wie stehen die Chancen, dass wir auch noch weitere Abenteuer mit Mae und Osha ( Amandla Stenberg ) erleben werden? Die Serie kam ja relativ eigenständig daher und war in der Handlung nicht wirklich eng mit anderen "Star Wars"-Projekten verknüpft. Daher wäre es für Lucasfilm und Disney auch nicht weiter schwierig, auf eine zweite Staffel zu verzichten.

Das sagt die Showrunnerin zu einer zweiten Staffel

Showrunnerin Leslye Headland steht da ganz auf ihrer Seite, denn wie sie in einem Interview mit "Entertainment Weekly" verraten hat, wäre sie nur allzu gern bereit, Staffel 2 in Angriff zu nehmen, da es ihrer Meinung nach noch mindestens "vier bis fünf große Geheimnisse zu klären gibt". Andererseits wollte sie aber auch nicht zu viele offene Enden zurücklassen, da sie über die Zukunft der Serie im Unklaren war: "Ich habe alles in Staffel 1 investiert, denn wer weiß schon, wie es weitergeht. Daher wollte ich auch nicht zu viel ungelöst lassen, weil sonst alle gleich eine zweite Staffel als selbstverständlich annehmen." Via "Collider" hat Headland auch eine klare Botschaft an die Fans: "Wenn euch die Serie wirklich gefallen hat, erzählt das einfach überall weiter. Jede Unterstützung, die wir auf Social Media bekommen können, ist wichtig."