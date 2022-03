Dass "The Adam Project" ein Herzensprojekt von Levy und Reynolds (die bereits bei "Free Guy" zusammen arbeiteten) ist, haben die beiden schon öfter betont. So meinte Reynolds in einem offiziellen Statement, er habe bisher "noch keinen Film gemacht, der mein Leben so widerspiegelt, wie es 'The Adam Project' tut.“ Dabei spielt der Schauspieler freilich nicht auf die Zeitreisen an, sondern auf seine komplizierte Beziehung zu seinem Vater.

Ideen für eine Fortsetzung gäbe es jedoch genug, meint Levy. Das Zeitreisen-Thema sei schließlich mehr als ergiebig. Aber trotzdem: "Ich bin derzeit nicht geneigt, diesen [Ideen] nachzugehen, weil dieser Film genau das Gefühl auslöst, das ich wollte; eine Kombination aus Wärme und Tränen, aber auch Hoffnung. Das möchte ich so lassen wie es ist.“

Wir finden: Gute Entscheidung – denn nicht alles Gute muss zwingend fortgesetzt werden.

