"The Adam Project": Lohnt sich der Netflix-Film mit Ryan Reynolds?

Wenn die eigene Zukunft so aussieht wie Ryan Reynolds, dann ist so einiges richtig gelaufen, möchte man meinen. Umso überraschter ist der 12-jährige Adam, als er erkennen muss, dass er als Erwachsener so manche falsche Abzweigungen auf der Autobahn des Lebens genommen hat – und genau genommen in der Gegenwart gelandet ist, wo er eigentlich gar nicht hingehört.

Klingt kompliziert, ist es eigentlich auch, aber Regisseur Shawn Levy schafft es, die normalerweise für Zeitreisen-Geschichten so typische Komplexität aufs Einfachste und Simpelste herunter zu brechen, ohne dabei jemals ins Banale oder Monotone abzudriften. "The Adam Project" fühlt sich vielmehr wie ein Genre-übergreifendes Heimkommen an, bei dem Unbekanntes im Vertrauten entdeckt wird.