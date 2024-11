Aus einem Kellerbüro in die große weite Welt - und zwar auf einer gnadenlosen Rachemission. Dieses Ziel hat sich "Bohemian Rhapsody"-Star Rami Malek in dem kommenden Spionage-Thriller "The Amateur" gesetzt. Zur Einstimmung gibt es hier den Trailer :

Worum geht es in "The Amateur"?