Bond-Schurke Rami Malek: So schwierig war das Casting des Stars

Wenn man einen Welt-Star wie Rami Malek als Bond-Schurken castet, sollte das doch eine ganz naheliegende und rasch zu verwirklichende Entscheidung sein.

Dennoch ist in der Vorbereitungs-Phase für den 25. Bond "Keine Zeit zu sterben" nicht alles so einfach gelaufen, wie nun die Casting-Chefin Debbie McWilliams in einem Interview mit "Entertainment Weekly" verraten hat.

Es sei nämlich nicht leicht gewesen, bis zu dem Star vorzudringen, denn seine Agenten konnten der üblichen Bond-Routine offenbar nichts abgewinnen: "Bevor ein Vertrag für einen Bond-Film unterschrieben wird, muss jeder Darsteller zu einem Gespräch vorbeikommen und alle Beteiligten lernen einander kennen. Wir verschicken nicht einfach Verträge mit der Post."