Premiere von "The Batman" in New York mit Robert Pattinson und Zoë Kravitz

Wesentlich länger als ursprünglich angegeben müssen DC-Fans auf die Rückkehr des Dunklen Ritters warten. Wie das US-Branchenmagazin "The Hollywood Reporter" meldet, wird "The Batman 2" statt am 2. Oktober 2026 erst am 1. Oktober 2027 in den US-Kinos starten. Für die Verschiebung um ein ganzes Jahr wurde zunächst keine Begründung genannt. Die Dreharbeiten zum Film mit Robert Pattinson (38) in der Titelrolle sollen im dritten Quartal 2025 beginnen.

Zweite große Verzögerung bei "The Batman 2" Sollte es beim nun angekündigten Starttermin bleiben, wird "The Batman 2" über fünf Jahre nach seinem Vorgänger erscheinen. Der erste Teil, in dem neben Pattinson auch Colin Farrell (48) als der Pinguin und Zoë Kravitz (36) als Catwoman zu sehen waren, spielte an den weltweiten Kinokassen über 770 Millionen US-Dollar ein. Es war einer der ersten großen Kinoerfolge nach der Corona-Pandemie. Regie führte Matt Reeves (58), der auch für das Sequel zurückkehren soll. Für "The Batman 2" ist es bereits die zweite Verschiebung des Starttermins binnen eines Jahres. Im März 2024 gab das produzierende Filmstudio Warner Bros. bekannt, dass der Superhelden-Titel vom Oktober 2025 auf das eingangs genannte Datum am 2. Oktober 2026 wandert. Laut des Branchenmagazins "Deadline" waren hierfür die letztjährigen Streiks in Hollywood die Ursache.

Teil von "DC Elseworlds" "The Batman" und sein Sequel gehören nicht zu James Gunns (58) neu begonnenen DC-Universum. Die Filmserie, die letztlich zur Trilogie werden soll, firmiert unter dem Label "DC Elseworlds" und ist abgetrennt vom großen, untereinander verbundenen DC-Universum, das auf der Kinoleinwand im Sommer 2025 mit "Superman" beginnen soll. "The Batman" wurde in diesem Jahr bereits mit der HBO-Serie "The Penguin" mit Farrell in der Titelrolle fortgesetzt, die sich ganz seinem Fan-Liebling widmete, dem ikonischen Batman-Schurken Oz Cobb/ der Pinguin.