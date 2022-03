Reeves deutet im Interview auch einen Aspekt an, mit dem in der Batman-Historie immer wieder gespielt wird: Weil der Joker hier noch nicht derjenige ist, der er später mal sein wird, er aber bereits Batman kennt, ist es durchaus möglich, dass es der Dunkle Ritter ist, der den Joker formt. Der Joker existiert also in seiner psychopoathischsten Form nur aufgrund des Batmans. Das ist faszinierend und zutiefst düster zugleich – und passt somit perfekt zu "The Batman".

Joker-Fans sollten sich an dieser Stelle aber nicht zu früh freuen: Reeves hat bereits mehrfach betont, dass er nicht vorhabe, in einer möglichen Fortsetzung den Joker nochmals auftreten zu lassen.



“The Batman” läuft aktuell in den Kinos. Hier geht’s zu den Spielzeiten.