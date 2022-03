Hush

Hush – ein vergleichsweise noch junger Schurke in der Batman-Comic-Historie – wäre ein weiteres Rätsel, das Batman lösen müsste. In der legendären Comic-Story "Hush" nämlich muss Bruce Wayne gegen seine größten FeindInnen antreten, nur um herauszufinden, wer im Hintergrund von Beginn an die Fäden zog: nämlich Thomas Elliot alias Hush, ein Jugendfreund von Bruce Wayne, der im Laufe der Zeit allerdings so von Eifersucht zerfressen wurde, dass er als vermummter Hush vom Gedanken besessen ist, Bruce alias Batman zur Strecke zu bringen.

Hush wäre aus unterschiedlichen Gründen die logischste Wahl für "The Batman 2": Zum einen weiß er über Bruces Geheimidentität Bescheid, was enormes dramaturgisches Potenzial beinhaltet und noch tiefere Einblicke in die Psyche von Bruce Wayne geben würde. Wir wissen: Die größten FeindInnen kommen immer aus den eigenen Reihen.

Zudem müsste sich Bruce einmal mehr mit seiner ambivalenten Vergangenheit auseinandersetzen – ein Thema, das auch schon in "The Batman" präsent war. Orientiert sich Reeves an der Comic-Story, gäbe es obendrein die Möglichkeit, auch andere GegenerInnen in die Handlung zu integrieren. Auch Butler Alfred (Andy Serkis) würde eine prominentere Rolle zukommen. Und: Im Film gab es bereits Verweise auf Hush – so ist das Wort "Hush" in einer Szene zu sehen, zudem wird der Journalist Edward Elliot erwähnt.

