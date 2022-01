Wenn sich eine kirchliche Trauerfeier in einen Terror-Akt verwandelt, befinden wir uns in der düsteren "Batman"-Welt von Regisseur Matt Reeves ("Cloverfield", "Planet der Affen: Revolution").

Robert Pattinsons mit Spannung erwartetes Debüt als Dunkler Ritter steht in wenigen Wochen bevor. Bis zur Überbrückung dahin versorgt uns Warner Bros. nun wohl regelmäßig mit neuen Trailern oder Filmausschnitten. So auch in diesem fast dreiminütigen Clip, bei dem die Trauerstimmung in reinen Schrecken umschlägt: