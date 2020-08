Der erste Trailer zu "The Batman" mit Robert Pattinson

Fast zweieinhalb Minuten lang ist der erste Trailer zu "The Batman" von Regisseur Matt Reeves (der auch zwei Teile der neuesten "Planet der Affen"-Reihe und "Cloverfield" inszeniert hat) und macht eindeutig Lust auf mehr. Das reißende Geräusch eines Klebebands dringt zunächst an unsere Ohren und was dann folgt, könnte durchaus aus Finchers "Sieben" stammen: Ein bizarrer Mordschauplatz mit einer Botschaft, die an Batman adressiert wurde. Bei dieser Gelegenheit bekommen wir Jeffrey Wright als Commissioner James Gordon zu Gesicht und wenig später betritt Robert Pattinson in seinem Batmankostüm den Schauplatz des Verbrechens.

Außerdem gewährt der Trailer Eindrücke von Zoë Kravitz in der Rolle von Selina Kyle, alias Catwoman; erlaubt uns einen kurzen Blick auf Colin Farrell als Pinguin zu werfen und zeigt zuletzt noch Paul Dano ("Swiss Army Man") als Riddler.

"The Batman" startet vorraussichtlich am 25.6.2021 in unseren Kinos.