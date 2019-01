Alle geplanten DC-Superhelden-Filme in naher Zukunft

SHAZAM! – 5. April 2019

"Shazam!" wird im DC Extended Universe (DCEU) spielen. Das DCEU ist im Vergleich mit dem Marvel Cinematic Universe (MCU) eher klein: Bisher spielen lediglich sechs Filme in diesem gemeinsamen DC-Universum (im Vergleich zu 20 MCU-Filmen): "Man of Steel", "Batman vs. Superman", "Suicide Squad", "Wonder Woman", "Justice League" und "Aquaman".

Zunächst war es eine Überraschung, dass gerade "Shazam!" Teil des düsteren DCEU sein soll. Doch nach dem bunten Fantasy-Abenteuer "Aquaman" ist das nicht mehr so verwunderlich. Denn im Mittelpunkt von "Shazam!" steht der 14-jährige Billy Batson ( Asher Angel), der sich durch eben dieses magische Wort in einen erwachsenen Superhelden mit ähnlichen Kräften wie Superman verwandelt. Regie führt David F. Sandberg, bekannt durch die beiden Horrorfilme "Lights Out" und "Annabelle 2". Doch gegen alle Erwartungen hat Sandberg bereits angekündigt, dass "Shazam!" eher in Richtung Komödie geht und einer der "fröhlichsten" DCEU-Filme sein wird.

Bekannt ist auch, dass Dwayne Johnson in "Shazam!" nicht als Black Adam auftauchen wird (siehe unten). Der Bösewicht wird Dr. Thaddeus Sivana sein, gespielt von Mark Strong. Den erwachsenen Superhelden spielt Zachary Levi. In einem Interview hat Levi "Shazam!" mit dem Film "Big" mit Tom Hanks in der Hauptrolle verglichen. In der "Body-Switch"-Komödie verwandelt sich ein Junge in einen erwachsenen Mann.