"The Batman": Was uns der erste Teaser über den neuen Batman sagt

Das Batman-Kostüm von Pattinson erinnert an frühe Versionen des Kostüms, lässt aber auch Einflüsse aus dem populären Videogame "Arkham Knight" erkennen. Das Bat-Symbol auf der Brust scheint aus Metall zu sein. Fans vermuten, dass es als "Batarang", das spezielle Wurfgeschoss von Batman, eingesetzt werden kann. Zudem soll es – wie in einer Batman-Geschichte von Kevin Smith in den Comics – aus der Waffe bestehen, mit der die Eltern von Bruce Wayne getötet wurden. Doch das sind alles nur wilde Spekulationen der Fans.

Ziemlich sicher (schon aufgrund der Wahl des Hauptdarstellers) ist jedoch die Annahme, dass der Film einen jungen Batman zeigt. Das Kostüm mit einem altmodischen Kragen bestärkt diese Vermutung. Pattinson trägt auch einen Schulterschutz, der ein wenig an Football- oder Eishockey-Equipment erinnert. Das Kostüm scheint kein hochmoderner Hightech-Kampfanzug zu sein, der wie in "Batman Begins" oder "Batman vs. Superman" von Wayne Enterprises entwickelt wurde. Es sieht eher nach "Marke Eigenbau" aus, was ebenfalls zur Theorie vom frühen Batman passt.

Der in düsterem Rotlicht gehaltene Teaser wird übrigens von der Musik des Oscar-prämierten Komponisten Michael Giacchino begleitet. Die von einem Klavier dominierte Musik verleiht dem Film zusätzlich eine klassische "Film Noir"-Tonalität.

Eines scheint jedenfalls sicher zu sein: Der neue Batman-Film von Reeves ist ein echter Reboot und wagt einen neuen Blick auf den ikonischen DC-Superhelden im Kino.