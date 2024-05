Neues Batman-Universum und angekündigte Pinguin-Serie

Übrigens findet das Batman-Abenteuer von Regisseur und Drehbuchautor Matt Reeves in einem neuen Universum statt, das nichts mit den bisherigen Batman-Filmen zu tun hat. Robert Pattinsons ist also keine jüngere Version des älteren Batmans von Ben Affleck in "Batman vs. Superman". Reeves verfolgt einen anderen, gänzlich neuen Ansatz.

Farrell hat in seiner Pinguin-Rolle so sehr überzeugt, dass er eine eigene Spin-off-Serie mit dem Namen "Batman – The Penguin" erhält. Darin wird der Aufstieg des Schurken in der kriminellen Unterwelt von Gotham City erzählen. Die Serie soll noch 2024 starten.

Da "The Batman 2" aber nicht vor 2026 in die Kinos kommt, bietet nun der erste Teil eine perfekten Zeitvertreib für einen langen Streamingabend auf Netflix.