"The Beekeeper": Kommt eine Fortsetzung zum Action-Hit?

Wird es eine Fortsetzung zu "The Beekeeper" geben?

In einem Interview mit "Inverse" äußerte sich Regisseur David Ayer zu einer möglichen Fortsetzung. "Wir haben die Tür zur Welt der Beekeeper ein wenig geöffnet, und ich würde gerne mehr über sie erfahren. Woher kommen sie? Wer sind sie? Wie arbeiten sie? Warum wurden sie zerschlagen? Es ist einfach eine erstaunliche Mythologie, in der es noch so viel Raum zum Erforschen gibt."

Bereits einen Monat vor dem Kinostart sprach Statham in "Variety" über Möglichkeiten, die Geschichte von "The Beekeeper" fortzusetzen. Statham hat durch "The Transporter" und "The Mechanic" bewiesen, dass er ein Action-Franchise auf seinen Schultern tragen kann, doch es gibt noch keine offizielle Bestätigung für ein Sequel von "The Beekeeper".