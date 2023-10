Jason Statham ist einer der ganz großen – und beliebtesten – Haudegen des Actionkinos. Egal, ob im "Fast"-Franchise, in "The Transporter" oder in "Meg" – dort, wo Statham auftaucht, bleibt kein Legostein auf dem anderen; mit Wucht, Präsenz, Coolness und Sexyness zeigt er den bösen Buben (und Haien) gerne, wo der Hammer hängt. Ähnlich wie Tom Cruise lässt es sich der 56-Jährige dabei nicht nehmen, viele seiner Stunts selbst durchzuführen. Nicht nur, weil er wohl den Adrenalinkick braucht, sondern auch deshalb, weil er ursprünglich selbst Stuntman werden wollte.

Da verwundert es nicht, dass sich Statham seit Jahren vehement für eine ganz besondere neue Oscar-Kategorie einsetzt.