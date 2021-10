"The Black Phone": Trailer zum neuen Horror mit Ethan Hawke

Neben Hawke sind Mason Thames, Madeleine McGraw, Jeremy Davies und James Ransone Teil der Besetzung.

Produziert wurde der neue Horrorfilm von Marvel-Regisseur Scott Derrickson ("Doctor Strange") zusammen mit dem Blumhouse-Studio, das bereits mit Filmen wie "Get Out" und "Paranormal Activity" überzeugend in dem Genre auftrat.

"The Black Phone" wird voraussichtlich am 4. Februar 2022 in den Kinos starten.