Darum geht's in "The Boys" Staffel 3

Achtung, dieser Abschnitt enthält Spoiler zur zweiten Staffel von "The Boys".

Das Serienfinale der zweiten Staffel hinterließ einige offene Fragen, die es in der Fortsetzung zu beantworten gilt. Wird Billy Butcher (Karl Urban) offiziell gegen die Supes – wie die egoistischen SuperheldInnen in der Serie genannt werden – ermitteln? Was hat es mit der Kongressabgeordneten Victoria (Claudia Doumit) auf sich, die sich bereits als Schurkin herausstellte? Wie wird Ryan Butcher (Cameron Crovetti) mit der Schuld an dem Tod seiner Mutter umgehen können?

Neben diesen Antworten darf das Publikum wie immer auf viel Sex, schwarzen Humor und blutrünstige Kämpfe hoffen. Wie Milk's-Mother-Darsteller Laz Alonso gegenüber "Collider" verriet, seien bei den Dreharbeiten zur dritten Staffel mindestens dreimal so viele Liter Kunstblut geflossen wie bisher.

Ein weiteres Highligh in der neuen Staffel wird vermutlich der "Herogasm" sein, auf den Fans der "The Boys"-Comics schon lange gewartet haben. Dieser Handlungsstrang erzählt von den Supes, die auf einer unbewohnten Insel eine riesige Sexorgie feiern – auch "The Boys" sind mit dabei.

Außerdem kündigte Showrunner Kripke auf Twitter noch den Film "Dawn of the Seven" an, der innerhalb der Serie produziert werden soll. Angelehnt soll dieser Film an dem DC-Film "Justice League" von Zack Snyder sein. Wie "Screenrant" berichtet, spekulieren Fans nun, ob der Fake-Film doch auch Realität werden könnte und als Spin-Off der Serie tatsächlich produziert wird. Bisher wurde das weder von Amazon oder Macher Kripke bestätigt.