Tolle AutorInnen

Für die einzelnen Storys zeichnen große Namen wie Awkwafina ("Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings"), Evan Goldberg & Seth Rogen, Aisha Tyler ("Criminal Minds"), Andy Samberg ("Brooklyn Nine-Nine"), Justin Roiland ("Rick and Morty") und Garth Ennis (Co-Erfinder der "The Boys"-Comics) verantwortlich. Wie bei "The Boys" sind Rogen, Goldberg und Eric Kripke als ausführende Produzenten wieder mit dabei.

Eric Kripke betont in "Empire", dass es "keine Regeln" gab, was "The Boys: Diabolical" betrifft. "Ihr denkt, 'The Boys' ist verrückt? Wartet, bis ihr das seht!"