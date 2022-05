"The Winchesters": Spin-Off zu "Supernatural" ist fix!

Darum geht's in "The Winchesters"

Einen kleinen Wermutstropfen gibt es allerdings: Ein Wiedersehen mit unseren Lieblings-Bros Sam und Dean wird es leider nicht geben. Dean alias Ackles wird zwar Teil der Story sein, allerdings nur als Erzähler im Off durch eben diese führen. Wer "Supernatural" aber schon mal in Originalton gesehen hat, der weiß: Ackles könnte mit seiner tiefen, markanten Stimme ein Telefonbuch (würde es noch eins geben) vorlesen und wir würden gebannt zuhören.

Im Fokus stehen also nicht Sam und Dean, sondern deren Eltern Mary und John Winchester. Dean wird in "The Winchesters" (deshalb eben auch der Titel!) erzählen, wie seine Eltern zusammengekommen sind und was sie erlebt haben, bevor er und Sam zur Welt gekommen sind. Die Serie ist also ein Prequel zu "Supernatural" und widmet sich dessen Vorgeschichte.