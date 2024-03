"The Contract": Kevin Spacey als Teufel bald im Kino zu sehen

Spaceys Figur basiert auf Rollen von Robert De Niro und Al Pacino

Laut dem Bericht ähnelt das Drehbuch von "The Contract" den Psychothrillern "Angel Heart" mit Robert De Niro (80) und "Im Auftrag des Teufels" mit Al Pacino (83). Spacey verkörpert darin die Figur "The Devil", die an die erwähnten Rollen der beiden ikonischen Stars erinnert: Al Pacino spielte in "Im Auftrag des Teufels" Satan, der die Gestalt eines menschlichen Anwalts annimmt, und Robert De Niro in "Angel Heart" einen satanischen Geschäftsmann, der einen zwielichtigen Detektiv anheuert, um in die Hölle hinabzusteigen.

Die Produzenten des Films hätten Spacey acht Monate lang "angeworben", um die Rolle zu spielen. Neben dem ehemaligen "House of Cards"-Star sollen Eric Roberts (67) und Vincent Spano (61) in "The Contract" zu sehen sein.