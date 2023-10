"The Creator": Kommt eine Fortsetzung des SciFi-Knallers?

"In sich geschlossene Geschichte"

Auch die Kolleg:innen von "The Direct" wollten genau das wissen und baten Edwards zum Interview. In diesem stellt der Regisseur ziemlich deutlich klar, dass wir uns keine Hoffnung auf einen zweiten Teil machen sollten, da "The Creator" "eine völlig in sich geschlossene Geschichte" ist und das auch bleiben solle.

"Es war eine völlig eigenständige Geschichte. Ich persönlich mag keine Filme [mit Fortsetzungen], es sei denn, [die Story] ist Teil einer größeren Geschichte ist", so Edwards. "Im Grunde gefällt mir am Kino im Vergleich zum Fernsehen am besten, dass das Kino endet. Mein Lieblingsteil der Geschichte ist das Ende. Und ich mag es wirklich, wenn man vom Ende an sozusagen rückwärts arbeitet und alles zu diesem Höhepunkt führt, wo es eine Art Mic-Drop-Moment gibt [...]."