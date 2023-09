In einer unbestimmten Zukunft sind Roboter mit künstlicher Intelligenz ein fester Bestandteil der Gesellschaft. Sie co-existieren Seite an Seite mit den Menschen, doch nachdem die USA mit einer Atombombe attackiert wurde, verbietet die westliche Welt die KI. Die asiatischen Länder stellen sich jedoch gegen dieses Verbot, da die Maschinen ein essenzieller Teil ihres sozialen und spirituellen Lebens geworden sind. Aus Angst vor weiteren KI-Attacken beschließt die USA in den asiatischen Ländern militärisch einzumaschieren, um den mysteriösen Schöpfer der KI zu töten.

Einer ihrer wichtigsten Waffen ist dabei der Elite-Soldat Joshua, der seit vielen Jahren als Spion im feindlichen Gebiet lebt. Nachdem sein Doppelleben auffliegt, verliert er alles, woran er geglaubt hat. Er zieht in den Krieg, um das Leben seiner Familie zu retten und für immer das Böse aus der Welt zu schaffen.