5 Filme, in denen Künstliche Intelligenz das ultimativ Böse ist

Wir befinden uns im Jahr 2035: Hochentwickelte Roboter sind den Menschen Helfer und Untertan. Da geschieht ein Mord an einem Mitarbeiter der Firma U.S. Robotics. Als Polizeidetektiv Del Spooner (Will Smith) seine Ermittlungen aufnimmt, scheint es, dass ein Roboter in die Tat verwickelt ist. Doch das müßte unmöglich sein, denn ein eingebauter Verhaltenskodex verbietet Robotern, ihren Herren Schaden zuzufügen. Oder sind die Maschinen etwa in der Lage, ihre Programmierung selbst zu verändern?

Anfang der Nullerjahre war die Angst vor der sich immens schnell entwickelten Technik riesengroß – und genau das spiegelt sich auch in "I, Robot" wider. Könnte uns der Fortschritt irgendwann zu Fall bringen, das Ende der Menschheit bedeuten? Wendet sich die Technik gegen uns, wie schon damals bei Frankenstein und seinem Monster? "I, Robot" nimmt sich diesen Fragen auf Blockbuster-Niveau an und setzt dabei auf Action und reichlich Spannung.

