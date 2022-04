"The Crow" bekommt ein Reboot mit Bill Skarsgard

Bill Skarsgard wird zur Krähe

Das Wichtigste zuerst: Für die Hauptrolle hätte man sich keinen besseren Schauspieler aussuchen können. Bill Skarsgard wird den gepeinigten Rockstar Eric Draven spielen, der nach (!) seiner Ermordung zur gnadenlosen "Krähe" wird und seinen, aber vor allem den Tod seiner Verlobten rächen möchte. Skarsgard ist vor allem für seine Rolle des Horror-Clowns in der Stephen-King-Verfilmung "ES" bekannt – und schon dort bewies er, dass er wie niemand anderer auf der Leinwand Angst und Schrecken verbreiten kann.

Was die Regie betrifft, dürften die Fan-Stimmen wahrscheinlich schon weitaus kritischer werden: Am Regiesessel nimmt nämlich Rupert Sanders Platz, der auch für das umstrittene Märchen-Spektakel "Snow White and the Huntsman" sowie für die abgewatschte Manga-Realverfilmung "Ghost in the Shell" verantwortlich zeichnete (und als Kurzzeit-Gspusi von Kristen Stewart fragwürdige Berühmtheit erreichte).

Das Drehbuch des "The Crow"-Reboots liegt in der Hand von Zach Baylin, erst heuer oscarnominiert für "King Richard".