"The Crown": Achtung Fiktion! Britischer Kulturminister will Warnhinweis

Nun fordert der britische Kulturminister Oliver Dowden laut der Zeitung The Mail von Netflix eine unmissverständliche Kennzeichnung für das Publikum, dass es sich bei "The Crown" um eine fiktionale Serie handelt. Die britische Zeitung spricht von einer "dramatischen Intervention" des Ministers, der sich besorgt darüber zeigte, dass die Zuseher und Zuseherinnen die Ereignisse, so wie sie in der Serie dargestellt werden, als historische Fakten betrachten könnten. Dowden sagte: